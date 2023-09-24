أسعار السكر اليوم الأحد 24-9-2023 بالأسواق

أسعار السكر اليوم الأحد 24/9/2023.. حيث زادت معدلات البحث والاستعلام خلال الساعات القليلة الماضية عن أسعار السكر المحلى فى الأسواق والهايبرات بمختلف المناطق السكنية والتجارية، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك المنزلى أو محلات الحلويات الشرقية، وذلك لاقتراب الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، وفي ظل إرتفاع أسعار السكر ووصول الطن الواحد إلى ما يقرب من 21 ألف جنيه، مع إعلان أسعار السكر اليوم.

أسعار السكر اليوم الأحد 24/9/2023

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحى، بعد إرتفاع معدلات الاستعلام والبحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، عن أسعار السكر في البطاقات التموينية، وأيضًا أسعار السكر الحر في المحلات التجارية والهايبرات في أنحاء مصر.

سعر السكر اليوم

كذلك، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود عجز في كميات السكر بالأسواق المحلية،مع اعلان أسعار السكر اليوم، حيث يبلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية حوالى 30 مليون طن ويصل نصيب الفرد إلى 5,6 كيلو جرام، خاصة أن السكر يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى يبحث عنا أسعاره ملايين المستهلكين يومياً.

بكام سعر السكر اليوم

كما شهدت الأسواق المحلية ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد، وذلك في ظل زيادة معدلات التضخم والاستهلاك، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من السكر ما بين 27 إلى 30 جنيهاً ووصل السعر السكر الفاخر والحر إلى 38 جنيها فى المحال التجارية والهيبرات.

أسعار السكر اليوم في الأسواق المحلية

فى النهاية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السكر في الأسواق المحلية وزيادة المخزون الاستراتيجي منه، وإعلان أسعار السكر اليوم، وذلك للحفاظ على معدلات أسعار السكر بالأسواق مع الحد من احتكار السكر والتلاعب في الأسعار، نظراً لزيادة الاستهلاك مع حلول المولد النبوي الشريف.

أسعار السكر اليوم بالسوق

فى الختام، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل على أسعار السكر اليوم في مختلف الأسواق المحلية، وذلك للحفاظ على معدلات الأسعار ، لافتة إلى التعاقد على استيراد 150 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك والحفاظ على استقرار أسعار السكر.