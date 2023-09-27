الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يقود "مسيرة شبابية" ويتفقد معرضًا للتعريف بالأماكن الأثرية والسياحية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسيرة شبابية نظمتها مديرية الشباب والرياضة على كورنيش النيل بالاشتراك مع إدارة السياحة بالمحافظة ومديرية الثقافة، وسط أجواء سادتها الفرحة والبهجة، وذلك ضمن احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، للتوعية بأهمية السياحة والترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة والتعريف بدورها الثقافي والتاريخي على مر العصور.

شارك فى الاحتفالية الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى جمهور من أبناء المنيا.

وجه المحافظ الشكر والتقدير للقيادة السياسية على اهتمامها بمحافظات الصعيد وفى مقدمتها عروس الصعيد المنيا واستعادة المكانة التي تليق بها على الخريطة السياحية العالمية، وهو ما تؤكده المعدلات المتزايدة في أعداد الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم التى تزور المحافظة، وذلك بفضل الجهود التنموية والاستقرار الأمني التي تنعم به مصر.

وشهد المحافظ خلال الاحتفالية عددًا من العروض والفقرات الفنية التي قدمها قصر ثقافة المنيا، وتفقد معرضًا للصور الذي أقامته إدارة السياحة بالمحافظة للتعريف بالمواقع الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.
 

محافظ المنيا مسيرة شبابية اليوم العالمي للسياحة معرض صور للتعريف بالأماكن الأثرية الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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