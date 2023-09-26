الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يدعو المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور المجتمعي بمراكز المحافظة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن بدء جلسات التشاور المجتمعي  لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية لخطة العام المالى 2024/2025 متوسطة الأجل بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، موجها الدعوة للمواطنين للمشاركة في الجلسات مع الجهات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وممثلي ومؤسسات المجتمع المدنى والمرأة والشباب وكافة أطياف المجتمع لطرح الآراء والمقترحات وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل مركز بمختلف القطاعات الخدمية وذلك إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.


وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تتعامل بشفافية مع المشروعات التى تقام بجميع مراكز المحافظة، بما يتماشى مع نمط ومنهجية عمل المحافظة القائم على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع الخطى لتنمية الصعيد والارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق يتم عقد جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين، لإشراكهم في الخطة الاستثمارية وليكونوا رقباء على المشروعات بكافة مجالاتها.


وأوضح المحافظ، أن أولى الجلسات 1 أكتوبر بمركز سمالوط، و2 أكتوبر بمركز بنى مزار، و3 أكتوبر بمركز مطاى، و4 أكتوبر بمركز مغاغة، و5 أكتوبر بمركز ديرمواس، و8 أكتوبر بمركز العدوة، و9 أكتوبر بمركز أبوقرقاص، و10 أكتوبر بمركز ملوى، و11 أكتوبر بمركز المنيا.

 

وشدد محافظ المنيا، على المواطنين وأهالي مراكز ومدن المحافظة بالحرص على المشاركة في هذه الجلسات التشاورية للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم ومشاركتهم في مناقشة المشروعات التي تساعد على إحداث نهضة حقيقية وترفع من مستوى المعيشة وتحقق أحلامهم وطموحاتهم وتقضي على كافة أزماتهم ومشاكلهم التي يواجهونها.

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محافظ المنيا جلسات التشاور المجتمعي مراكز محافظة المنيا خطة العام المالي 2024 2025 اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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