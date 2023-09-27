الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

27 سبتمبر.. لماذا تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للسياحة؟

السياحة
السياحة

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 27 سبتمبر بـ اليوم العالمي للسياحة، الذي تهتم به كل الدول لتسليط الضوء على أهمية السياحة دوليًا.

ويهدف الاحتفال بـ اليوم العالمي للسياحة سنويًا، لمعرفة تأثيرها المهم على النطاق الاقتصادي والسياسي والثقافي على النطاق العالمي، وذلك نظرًا لأهمية النطاق السياحي على المستوى الدولي.

وتزامنًا مع اليوم العالمي للسياحة، يستعرض "الدستور" في هذا التقرير سبب الاحتفال دوليًا بهذا اليوم وأهميته.

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أهم ملامح منصة السياحة الموحدة للترويج لمصر

سبب الاحتفال باليوم العالمي للسياحة

تعتبر السياحة مصدر دخل كبير ومهم لكل الدول، لذلك قررت منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، بتحديد موعد خاص بـ اليوم العالمي للسياحة ليكون يوم 27 سبتمبر من كل عام منذ 1980، ذلك لأن هذا اليوم يوافق تاريخ اعتماد النظام الأساسي للمنظمة في 27 سبتمبر من عام 1970.

كان هدف منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، من تقديم فكرة الاحتفال بـ اليوم العالمي للسياحة، لتسليط الضوء على أهمية السياحية الدولية على النطاق العالمي، تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل الدول على تطوير النشاط السياحي وفتح الكثير من الحجوزات لمساعدة المواطنين على التنقل من بلد لأخرى لتنشيط السياحة، والاستمتاع بالمعالم السياحية المختلفة وتعليم ومعرفة العادات والتقاليد عن كل دولة.

وأصبح هناك تطورات حديثة للاستفادة من السياحية بشكل كبير، حيث غيرت الدول وجهة النظر في السياحة فيمكنك الاستمتاع بالسياحة العلاجية بهدف العلاج والاستجمام، وأيضًا السفر الترفيهي وهو لزيارة المعالم السياحية المختلفة على مستوى العالم.

ويمكنك السفر أيضًا بهدف زيارة الأماكن المقدسة والدينية، وهناك سياحة بغرض التسوق وشراء المنتجات المختلفة من أي مكان مثل الملابس أو الأجهزة، لذلك يعتمد الكثير من الناس على استخدام فكرة السفر كمتعة شخصية ولقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب والأصدقاء، ولم يقتصر السفر فقط على ذلك، ولكن للاسترخاء والتأمل والإبداع أو لممارسة مغامرات جديدة، لذلك تعمل الدول على توفير كل الخدمات للزوار لتنشيط السياحة. 

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