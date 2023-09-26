الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يشهد احتفالية بيوم السياحة العالمي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، اليوم، عن تنظيم احتفالية بمكتبة مصر العامة احتفالا بيوم السياحة العالمي.

جاء ذلك بحضور محمد حسن رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية ومحمود الدميرى، مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة، ومحمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة،  وفتحى دياب مدير منطقة آثار سيوة، ومحمود قناوى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة وعدد من مديرى الفنادق والمنشآت الفندقية والسياحية والعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية  وزوار سيوة من الجنسيات المختلفة والأطفال والشباب. 

قطاع السياحة يمثل موردا اقتصاديا مهما

وخلال احتفالية يوم السياحة العالمى الذى يوافق 27 من سبتمبر كل عام رحب رئيس مركز ومدينة سيوة بالمشاركين بالاحتفالية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة خاصة بقطاع السياحة الذي يمثل مورد اقتصادى مهم لكافة فئات المجتمعوان الواحة رفعت درجة الجاهزية لاستقبال الموسم السياحى الشتوى الذى يستمر حتى نهاية أبريل القادم وستشهد سيوة خلال أكتوبر المقبل إقامة النسخة السابعة من مهرجان التمور المصرية .


وأشار إلى دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج لواحة سيوة والتعاون مع كافة الجهات لزيادة الإقبال لزيارة الواحة حيث تعد الواحة  أهم المقاصد السياحية والمواقع الأثرية بالواحة ، مؤكدا على أهمية الواحة من الناحية التاريخية. 

 تعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة بسيوة


وأوضح  محمد حسن رئيس لجنة سيوة بغرفة المنشآت الفندقية بسيوة، أن المقومات  السياحية والطبيعية واهتمام القيادة السياسية بالواحة وأهمية تعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة والثرية بها 

 أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة 

وأكد  محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة أن المكتبة تعد أول مكتبة خضراء صديقة للبيئة، حيث أنها تمثل إضافة قوية للمجتمع السيوى وزوار الواحة. 

وفي الختام قام رئيس مركز ومدينة سيوة بتوزيع الهدايا التذكارية لعدد من الأجانب بمناسبة يوم السياحة العالمى، وتم التقاط الصور التذكارية وإجراء جولة بالمكتبة ومتحف البيت السيوى .

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مطروح سيوة يوم السياحة العالمي مكتبة مصر العامة بسيوة واحة سيوة

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