يستمر 3 أيام.. كامب طبى لخدمة أهالى سيوة بالمجان

ثمَّن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مؤسسات المجتمع المدني والعمل جنبًا إلى جنب بالتعاون مع المحافظة؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بها للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع النائية بالمحافظة، موجهًا بتقديم كل أوجة الدعم وتذليل أي معوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ لإنجاح أعمال القافلة وتحقيق الأهداف المرجوة مع الإعلان عن موعدها والتخصصات الطبية التي تضمها لتعريف المواطنين بها.

وفي هذا الصدد، تنظم جمعية "رسالة" كامب طبيًا بعدد من قرى مدينة سيوة في الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري وذلك لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي تلك المناطق البعيدة والنائية، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

تخصصات طبية مختلفة

ويضم الكامب عددًا من التخصصات الطبية المختلفة بمشاركة نخبة من الأطباء في تخصصات (طب الأطفال، باطنة، نساء وتوليد، عظام، جراحة، مسالك، رمد، أنف وأذن، مخ وأعصاب، أسنان)، كما يتوفر بالكامب صيدلية ومعمل لإجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية بالمجان.

وأوضح محمد بكر، رئيس مدينة سيوة، أن الكامب يتواجد يوم ٢٨ سبتمبر بالوحدة الصحية لقرية أغورمى، ويوم ٢٩ سبتمبر بالوحدة الصحية لقرية أبوشروف وقرية الجارة، ويوم ٣٠ سبتمبر الجاري بالوحدة الصحية لقرية بهى الدين وقرية المراقى.