إزالة وإيقاف 30 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بـ3 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز المنيا تنظيم حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لإزالة كافة أشكال التعديات وعدم التهاون مع المتعدين والمخالفين وتمكنت من إزالة 30 حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استمرارًا لحملاتها المكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بتنفيذ حملة لازالة التعديات تحت اشراف حسن محمد نائب رئيس المركز أسفرت عن إزالة عدد 4 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بوحدة طنبدي وتم فك الأخشاب وطرد العمال والتحفظ علي أدوات البناء وحضور مسئول الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك في تواجد رئيس مجلس قروي طنبدي ومسئول الإزالات بالقرية، مشيرًا إلى أنه شدد علي تكثيف الجهود والإزالة الفورية في المهد لجميع حالات التعدي بالبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 21 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

حيث قام المهندس إيهاب عبدالقوي وسامي رشاد نائبا رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وأيمن يوسف رئيس حي شرق ومحمد عيد رئيس حى غرب وإدارة الإزالات والإشغالات بحملات إزالة مكبرة أسفرت عن إيقاف حالة صب أعمدة لدور أرضي لمنزل مساحتة 100 متر بشارع متفرع من شارع الترعة العامية وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بالوحدة المحلية بالحسينية وإيقاف حالة صب سقف لدور أرضي لمنزل مساحته 100 متر بطريق الدلايلة وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بالوحدة المحلية بالحسينية وردم حالة حفر قواعد طولية في المهد لقطعة أرض مساحتها 150 متر بالتقسيم السادس المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة وتم الإزالة لمرة أخرى وردم حالتين حفر خارج الحيز العمراني الأولى على مساحة 80 متر والثانية على مساحة 100 متر فى حوض خزام وإيقاف حالة بناء خارج الحيز ومصادرة مواد بناء وازالة وردم قواعد معدة للصب وإزالة قواعد خرسانية لحالتين بحوض الساحل خلف قلابيظو وإيقاف حالة صب أعمدة خرسانية بالقصبي وإيقاف حالة صب أعمدة خرسانية بالعكاك والتحفظ على الخلاطة و ردم قطعة أرض بطريق ابو حرب على مساحة 100 متر وإيقاف حفر لبشة وردمها بالقصبي وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية على مساحة 14 سهمًا بحوض العمدة كما تمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج ومسئولى الازالات والتنظيم ومسؤول حماية الأراضي من إزالة 4 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الجندية إصلاح زراعي 3 حالات تعدي بالبناء والحفر في المهد وحالة أعمدة وأزال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام 5 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية ابطوجة مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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