تسليم عقود عمل لذوى همم بالغربية وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد 

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الغربية قامت بتسليم 12 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة ، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، وذلك للعمل في منشآت القطاع الخاص بمدينة المحلة الكبرى، في إطار جهود المديرية في حصر المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة استيفاؤها لنسبة 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة، والوفاء بالطلبات المقدمة للمديرية من تلك الفئة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم على المهن المطلوبة، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم للمشاركة في جهود التنمية.

توفير فرص عمل لائقة

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، انه شهد فعاليات التسليم رباب ابو اليزيد مدير إدارة التشغيل، وصلاح عبد ربه مدير مكتب تفتيش المحلة الكبرى، مؤكداً استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لتلك الفئة، في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم للحصول على تلك الفرص، ومتابعتهم بعد استلام الفرص من خلال الأجهزة التابعة للمديرية للاطمئنان والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون.

حصر عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالوادى الجديد

أعلنت وزارة العمل عن استكمال مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد لعمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بجامعة الوادي الجديد، ومحطات المياه، ومدرسة عزب القصر الإعدادية ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد،انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين،وبرعاية اللواء ا. ح. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة ومكتب عمل القصر ، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام ، ومؤكداً إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة.