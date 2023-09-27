الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم 7 عقود عمل لذوى همم بأسوان بشركات القطاع الخاص والاستثمارى

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة أسوان 7 عقود عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، فى إطار سعى المديرية لتوفير فرص عمل لتلك الفئة تنفيذاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، والذى نصت أحكامه على تعيين 5% من إجمالي عمال الشركات التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.

فرص عمل لذوى الهمم 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لدرجات إعاقتهم تؤهلهم للحصول على تلك الفرص لدمجهم داخل المجتمع والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.

وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 690 فرصة عمل وعقود لذوى همم بالبحر الأحمر

أولوية لتشغيل ذوى الهمم 

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، فى تقريرٍ للوزارة، أن أجهزة المديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل كلفت بمتابعة تلك الفرص التي يتم توفيرها لذوى الهمم، والتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم فى العمل داخل الشركات الموفرة لتلك الفرص، ومؤكداً اهتمام المديرية بملف ذوي الهمم الذى يأتى على أولويات الملفات التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً، ومشيراً إلى أن الشباب ذوي الهمم قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفيرها لتلك الفرص، وتقديم الدعم لهم فى شتى المجالات.

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وزارة العمل: 4 آلاف فرصة عمل للشباب فى ملتقى توظيف بالشرقية

ملتقى توظيف لذوى الهمم

كانت وزارة العمل قد افتتحت الثلاثاء الماضى ملتقى التوظيف الأول لذوي الهمم بجميع محافظات مصر يوفر 100 فرصة عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت رعاية «الوزارة»، وعدد من الوزارات والجهات، وبدأت فعاليات الملتقى اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً ومستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً بأحد الفنادق في القاهرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بالتعاون مع كل الشركاء من أجل تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوى الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة أسوان عقود عمل ذوي همم

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