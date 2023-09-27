مريم علي "أول خريجي الآداب": تكريم الرئيس وسام شرف سيلازمني طوال حياتي

قالت مريم علي محمد شريف، أول الخريجين بقطاع الآداب وضمن قائمة الطلاب المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الثلاثاء، إن التكريم من رئيس الجمهورية زاد من حبي للعلم والدراسة وعرفت كيف أن يكون للإنسان قيمة بعلمه.

وأضافت مريم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التكريم تقدير كبير جدا من رئيس الجمهورية وشرف ووسام يلازمنها طوال حياتها، خاصة أن هذا التكريم يحدث لأول مرة لطلاب الجامعات، ما يدل على اهتمام الدولة والرئيس ودعمه لتطوير العلم واهتمامه بالمتفوقين.

وتابعت: "شعرت بالفخر وتذكرت فترة دراستي ومجهودي كي أكون في مكاني هذا، وتيقنت أن تعبي لم يضع، وأن هذه اللحظة هي ثمار مجهودي وتعبي".

وكان قد توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صورة تذكارية مع أوائل الخريجين، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، في استاد قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمن الحفل مسيرة خريجي الجامعات المصرية، وأعقبها تكريم الرئيس السيسي الأوائل من مختلف الجامعات والتخصصات، وانتهت بصورة تذكارية، ليصبح بذلك تخرجًا رسميًا لدفعة 2023 من طلبة الجامعات.

الجامعات المصرية المختلفة قدمت دورات تدريبية للأساتذة لتأهيل أعضاء هيئات التدريس

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات المصرية المختلفة قدمت دورات تدريبية للأساتذة لتأهيل أعضاء هيئات التدريس على البرامج الدراسية الجديدة.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال جلسة بناء الإنسان، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق طلاب مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا لدينا مراكز للتوظيف واكتساب مهارات سوق العمل وتدريب على وظائف المستقبل، وفي النهاية يحصل المتدرب على شهادة من جهة التدريب وشهادة أخرى أكاديمية، لافتًا إلى أن مختلف الجامعات المصرية أصبحت تقدم مسارات تعليمية جديدة تناسب احتياجات سوق العمل.