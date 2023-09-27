أول الخريجين بقطاع الهندسة: تكريم الرئيس من أهم الأحداث التي يمكن أن أشهدها في حياتي

قال محمد حمدى محمد منصور، أول الخريجين بقطاع الدراسات الهندسية بجامعة قناة السويس، ضمن قائمة الخريجين المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، إن تكريم الرئيس السيسي من أهم الأحداث التي من الممكن أن يشهدها في حياته، وسيظل أفضل تكريم حصل عليه طوال مسيرته التعليمية، مشيرا إلى أنه أضاف إليه فخرا بنجاحه لم يشهده من قبل.

وأكد أول الخريجين بقطاع الدراسات الهندسية المكرم من الرئيس السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما فعله الرئيس لأول مرة يعطي حافزا للطلاب بالجامعات على التفوق والنجاح والمعاصرة كي يكونوا من أوائل الجامعة، مشيرا إلى أنه يعمل بشركة بترول شمال سيناء، قائلا: "شعرنا بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا كطلبة، وشعرنا أن الرئيس يهتم بنا، وهو ما يعطينا الحافز لكي نعمل بأقصى ما لدينا من جهد من أجل بلدنا".

أسماء خريجي الجامعات المكرمين من الرئيس السيسي

وكان قد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الطلاب المتفوقين أوائل الخريجين بالجامعات والمعاهد المصرية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.وكان عدد الطلاب الاوائل المكرمين من الرئيس السيسي ٢٠ طالبا وطالبة بمختلف القطاعات وهم:

1. محمد حمدى محمد منصور من محافظة الغربية الأول بقطاع الدراسات الهندسية جامعة السويس- هندسة البترول والتعدين.

2.مريم على محمد شريف عبدالقادر من محافظة بنها الأول بقطاع الآداب جامعة بنها.

3. مصطفى محمود على حسن من محافظة المنيا الاول بقطاع الدراسات التجاريه بكلية التجارة جامعة السادات.

4.عبير لطفي أحمد، أول قطاع الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف.

5.الزهراء سراج الدين محمد، من محافظة أسوان أول قطاع الدراسات التربوية بكلية التربية جامعة المنيا

6.يوسف أحمد زكريا، من محافظة الاسكندرية أول قطاع التربية الرياضية بكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية.

7.همسة حسام عبدالحليم، من محافظة الجيزة أول قطاع الفنون والتربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

8.إيمان محمد محمود، من محافظة مطروح أول كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح.

9.كلارا سالم يسري لبيب، من محافظة طنطا أول قطاع الاقتصاد والتربية والنوعية بجامعة طنطا.

10.حنان عبدالرحمن عبدالحكيم، من محافظة الإسكندرية أول قطاع الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط.

11.فايزة حسام حمدي، من شمال سيناء أول قطاع العلوم كلية العلوم بجامعة العريش.

12.أحمد زينهم سعد، من محافظة القاهرة أول قطاع الدراسات الطبية كلية الطب بجامعة القاهرة.

13.روضة مفيد، من محافظة دمياط الجديدة أول قطاع الصيدلة كلية الصيدلة بجامعة بورسعيد.

14.رانيا عبدالرحمن عبدالرحيم، من محافظة الوادي الجديد أول قطاع الزراعة كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد.

15.داليا مسعود حسن خليل، أول قطاع علوم الحاسب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

16.منار السيد رضوان، من محافظة الغربية قطاع التعليم الإلكتروني جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا

17.نجاة محمد نجيب أحمد، من محافظة الأقصر أول قطاع الآثار كلية الآثار جامعة الأقصر.

18.سحر جلال قناوي، من محافظة الإسماعيلية أول كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس.

19. مهاب محسن محمد، من محافظة المنصورة أول قطاع الطب البيطري كلية الطب البيطري جامعة المنصورة

20.محمد السيد حسين محمد، من محافظة بني سويف أول قطاع الدراسات الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة بني سويف.