"فخورة إنى جزء من هذا الحدث العظيم".. ماذا قالت "أميرة" عن يوم تفوق الجامعات المصرية؟

قالت الطالبة أميرة شيحة بجامعة دمياط عن المشاركة فى حفل أوائل الخريجين، أمس، باستاذ هيئة قناة السويس، إن هذا الحدث عظيم، مؤكدة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": فخورة أننى كنت جزءًا من هذا الحدث العظيم، وهو يوم تفوق الجامعات المصرية.

وأضافت: رغم تعب أسبوعين فى التحضير، لكن كانت للتجربة مكاسب عديدة لاكتساب خبرات وسط أوائل الجامعات من كل محافظات مصر.

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وكانت قد شاركت جامعة دمياط بوفد كبير في فعاليات يوم الاحتفال بالتفوق للجامعات المصرية باستاد هيئة قناة السويس، الذى شرف بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



توجه وفد رفيع المستوى ممثلًا عن جامعة دمياط، يترأسه الدكتور حمدان ربيع المتولى، رئيس الجامعة، ويضم الدكتور وائل فاروق الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عمداء الكليات والمشرفين من الإدارة العامة بالجامعة.



وصرح رئيس الجامعة بأن الوفد ضم أيضًا ١٣٠ طالبًا وطالبة من أوائل الخريجين لكليات الجامعة، إلى جانب عدد من أولياء الأمور، و100 طالب وطالبة من اتحاد طلاب الجامعة والمتفوقين في مختلف الأنشطة الطلابية.



وتقدم الأستاذ الدكتور حمدان ربيع، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة لطلاب الجامعة المتفوقين، ويتمنى لهم مزيدًا من التفوق في حياتهم العملية، كما تقدم بالشكر الأستاذ الدكتور وائل فاروق الطيبانى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد شهاب، منسق عام للجامعة، والأستاذ محمد رفعت، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والسادة المشرفين، لجهودهم المبذولة لرفع اسم الجامعة وظهور الجامعة بالشكل اللائق بين الجامعات.