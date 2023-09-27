"أعطى لنا الأمل".. روان أشرف أحد أوائل الخريجين تشيد بحضور الرئيس حفل "تفوق الجامعات المصرية"

حالة من الفرح سيطرت على طلاب أوائل الخريجين وذلك عقب حفل “يوم تفوق الجامعات المصرية” الذي أقيم، أمس الثلاثاء، فى استاد هيئة قناة السويس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تقول روان أشرف من جامعة جنوب الوادي: «حفل الأمس أعطى أملا كبيرا للشباب وأصبحنا فخورين بأنفسنا"، معقبة: “أنا منذ أمس وأنا أشعر بأننى فخورة بنفسي وأننى وصلت إلى مرحلة مثل هذه واحتفل بهذا الحدث العظيم”.

وأضافت: “نتمنى أن تستمر مثل هذه الاحتفالات لتكون كل عام لأن مثل هذا الاهتمام هو الذي يشجع الشباب ويجعل طاقتهم إيجابية ويستمرون في السعي والاجتهاد”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل، أمس الثلاثاء، استاد هيئة قناة السويس، بمدينة الإسماعيلية لحضور احتفالية تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات "الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر"، بحضور 1700 طالب من المتفوقين بكل الجامعات المدنية المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وتوسط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع أوائل الخريجين، وتضمن الحفل مسيرة خريجي الجامعات المصرية، وأعقبها تكريم الرئيس السيسي للأوائل من مختلف الجامعات والتخصصات، وانتهت بصورة تذكارية، ليصبح بذلك تخرج رسمي لدفعة 2023 من طلبة الجامعات.

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