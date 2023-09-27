لو فاتك التريند|الرئيس السيسي يشهد احتفالية المولد النبوي.. وموعد تغيير الساعة في مصر

تنوعت أخبار التريند على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند"، حيث جاء أبرزها: احتفال "جوجل بعيد ميلاده الـ25، وكلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى.

كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى: نثق فى الله وقدرة شعبنا على اجتياز الصعاب مهما كانت

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، هنأ خلالها الأمة المصرية بهذه الذكرى العطرة.

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"القاهرة الإخبارية": عملاق البحث العالمى "جوجل" يحتفل بعيد ميلاده الـ25

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "عملاق البحث العالمي "جوجل" يحتفل بعيد ميلاده الـ25.

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برشلونة يفشل فى استغلال تعثر ريال مدريد بتعادل مخيب مع ريال مايوركا

سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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مانشستر يونايتد يهزم كريستال بالاس ويتأهل للدور الرابع بكأس الرابطة

تأهل فريق مانشستر يونايتد للدور الرابع لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباوا كاب”، وذلك بعد فوزه على ضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور الثالث للمسابقة.

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نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

شهدت منطقة عمارات العبور بالقاهرة، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة، شبهها البعض بمقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، إذ أقدم شاب على قتل خطيبته السابقة بإطلاق الرصاص عليها وسط الشارع.

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موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

مع وجود حالة من الاستقرار في الطقس، يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة موعد تغيير الساعة فى مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023، وخاصة في الآونة الأخيرة، وبدء التوقيت الشتوي وموعد انتهاء التوقيت الصيفي، وذلك يكون بالتزامن مع بداية موسم الخريف 2023، والاقتراب من الدخول لفصل الشتاء.

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فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

تحتفل الفنانة المتألقة أروى جودة بعيد ميلادها الـ44 عامًا، فهي من مواليد 27 سبتمبر عام 1979.

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