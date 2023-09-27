نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

شهدت منطقة عمارات العبور بالقاهرة، اليوم الأربعاء، واقعة مؤسفة، شبهها البعض بمقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، إذ أقدم شاب على قتل خطيبته السابقة بإطلاق الرصاص عليها وسط الشارع.

وقال شهود عيان أمام جهات التحقيق بمصر الجديدة إن المتهم كان في انتظار المجني عليها أمام محل عملها بعمارات العبور بصلاح سالم، وحاول إيقافها، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وفور إصرارها على تركه ومغادرة المكان، أطلق النار عليها فسقطت جثة هامدة في الحال.

تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بمصر الجديدة



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بإطلاق نار على فتاة ووفاتها.

على الفور، انتقل رجال مباحث مصر الجديدة لمكان البلاغ، وتبين من التحريات والفحص أنه أثناء نزول الفتاة من عملها، أقدم خطيبها السابق على إطلاق طلقة نارية.

وتم تشكيل فريق بحث مكبر، وتبين من التحريات أن الشاب خطب المجني عليها منذ 10 سنوات بعدها انفصلا عن بعضهما، وأن المتهم حاول مرارًا وتكرارًا أن يعود إليها، لكنها كانت ترفض هى وأهلها بمنتهى الشدة، فعقد العزم على التخلص منها.

وأضافت التحريات أنه رصد خط سيرها وعلم موعد نزولها من العمل، وفور نزولها أطلق عليها النيران فلقيت مصرعها.