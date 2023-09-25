لو فاتك الترند| الزمالك يبحث عن الفوز.. ورواد السوشيال ميديا عن حكاية "الفريدو": بداية مبشرة

تنوعت العديد من أخبار التريند على محركات بحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند"، حيث جاء أبرزها أن رواد السوشيال ميديا عن حكاية "الفريدو" قالوا إنها بداية مبشرة جدًا، والليلة.. الزمالك يبحث عن فوزه الأول فى الدورى أمام المقاولون "الجريح".

رواد السوشيال ميديا عن حكاية "الفريدو": بداية مبشرة جدًا

الفريدو هى الحكاية الأولى من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة.

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الليلة.. الزمالك يبحث عن فوزه الأول فى الدورى أمام المقاولون "الجريح"

يبحث فريقا الزمالك والمقاولون عن الفوز الأول في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023/ 2024 عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع الثاني للمسابقة.

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تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023.. موعد إعلان النتيجة رسميًا

زاد البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023 عبر المنصات الإلكترونية منذ إنهاء فترة تسجيل الرغبات في استمارة التنسيق يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 سبتمبر 2023، وفقًا للضوابط التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث تم تحديد نسبة 10% من المقاعد المتاحة في الكليات المناسبة لهم.

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الرئيس السيسى يشهد جلسة حول الاستثمار والبنية التحتية باجتماعات البنك الآسيوى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات الجلسة الحوارية حول دور البنوك متعددة الأطراف في تقليل الفجوة الخاصة بالبنية التحتية، بمشاركة وزير المالية في إندونيسيا وقيادات مؤسسات مالية وشركات كبرى.

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باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية فى الدورى الفرنسى

حسم فريق باريس سان جيرمان كلاسيكو الدوري الفرنسي لصالحه، بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا، بأربعة أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "بارك دو برانس"، في قمة الجولة السادسة للمسابقة "ليج آن"، موسم 2023/ 2024.

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خصومات تصل لـ50%.. جهود الدولة لتوفير مستلزمات العام الدراسى الجديد

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي 2023/ 2024، انطلقت معارض "أهلًا مدارس" بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير مختلف المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مع مراعاة التقسيم الجغرافي والانتشار للوصول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وداخل مراكز كل محافظة.

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