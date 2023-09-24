لو فاتك التريند| "فوي فوي فوي" يتصدر إيرادات السينما.. وتجديد حبس البلوجر هدير عاطف

تصدَّرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية والتي تنوعت بين السياسية والعالمية والرياضية والاجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تعيين الإعلامى محمد غانم نائبًا لرئيس قنوات ONTime Sports

أصدرت قناة ON TIME sport قرارا بتعيين محمد غانم نائبًا لرئيس الشبكة، وذلك في إطار خطة التطوير التي تشهدها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. للتفاصيل اضغط هنا.

فيلم "فوى فوى فوى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر بالسينمات

تواصل أفلام دور العرض السينمائية تحقيق إيرادات جيدة خلال موسم الصيف الذي يتنافس فيه كبار نجوم السينما.

حقق فيلم "فوي فوي فوي" أمس إيرادات قدرت بـ1,141,894 ليتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه فيلم العميل صفر للنجم أكرم حسني.. للتفاصيل اضغط هنا.

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وشركائها 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.. للتفاصيل اضغط هنا.

استخراج أوراق قضية روان عليان فى تعريض ابنتها للخطر من الحفظ

قررت جهات التحقيق استخراج أوراق قضية اتهام روان عليان نجمة أراب آيدول "فلسطينية تجنست بالجنسية المصرية في 2012" في تعريض ابنتها للخطر من الحفظ، لسؤال المتظلم في مضمون تظلمه والاستعلام عما إذا كان قد صدر له قرار بتسليمه الطفلة من عدمه وسؤال المشكو في حقها وتكليفها بتقديم قرار الحضانة الخاص بالطفلة والتصرف حسبما يتضح وفق صحيح القانون.. للتفاصيل اضغط هنا.