الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعيين الإعلامى محمد غانم نائبًا لرئيس قنوات ONTime Sports

محمد غانم
محمد غانم

أصدرت قناة ON TIME sport قرارا بتعيين محمد غانم نائبًا لرئيس الشبكة، وذلك في إطار خطة التطوير التي تشهدها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وأعلنت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” القرار بشكل رسمي. 

ومحمد غانم هو أحد إعلاميي شبكة قنوات ON Sports وشارك في تقديم عدد من البرامج الرياضية ومنها صباح OnTime sport وملاعب الأبطال وعدد من الاستديوهات التحليلية الخاصة بمختلف المباريات. 

قنوات ON time sport 

وشهدت قنوات «أون تايم سبورتس»، برئاسة أسامة الشيخ، تطورًا هائلًا بالتزامن مع انطلاق الجولة الأولى من بطولة الدورى المصرى، دعا الجمهور للإشادة بالمستوى المميز الذى ظهرت عليه.

وظهرت الاستديوهات التحليلية الخاصة بالقناة بديكورات مختلفة، أشاد الجمهور بإمكاناتها العالية، كما تم استحداث فكرة تقديم الاستديو قبل المباريات بساعة واحدة، مع وجود ٢ من المحللين فقط.

وبدا ظاهرًا وجود تنقل احترافى بين التحليل والمباريات والفواصل الإعلامية، كما ظهرت الصورة والصوت الخاصين بالمباريات بأفضل شكل ممكن، بعدما استخدمت أحدث التقنيات فى النقل، لتختفى ظاهرة المباريات الـ«SD» للأبد. 

وتذيع قناة ON TIME sport مساء اليوم مباراة نادي الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي. 

 

ويلتقي نادي الأهلي  نظيره سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في مستهل مشواره القاري بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وسط حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 29 يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض اللقاء بالقاهرة.

on time sport محمد غانم محمد غانم نائب رئيس شبكة on time sport نائب رئيس on time sport الإعلامي محمد غانم

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