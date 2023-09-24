استخراج أوراق قضية روان عليان فى تعريض ابنتها للخطر من الحفظ

قررت جهات التحقيق استخراج أوراق قضية اتهام روان عليان نجمة أراب آيدول "فلسطينية تجنست بالجنسية المصرية في 2012" في تعريض ابنتها للخطر من الحفظ، لسؤال المتظلم في مضمون تظلمه والاستعلام عما إذا كان قد صدر له قرار بتسليمه الطفلة من عدمه وسؤال المشكو في حقها وتكليفها بتقديم قرار الحضانة الخاص بالطفلة والتصرف حسبما يتضح وفق صحيح القانون.

تفاصيل اتهام النجمة روان عليان بتعرض ابنتها للخطر

وكان المحامي محمد حامد سالم، وكيلا عن سامر سمير خليل قمحان "فلسطيني الجنسية"، تقدم بتظلم إلى المحامي العام لنيابات مدينة نصر والقاهرة الجديدة، من قرار حفظ المحضر رقم 915 لسنة 2023 إداري ثان مدينة نصر، ضد روان عليان نجمة أراب أيدول فلسطينية تجنست بالجنسية المصرية في 2012.

وقال سالم في تظلمه: "بتاريخ 1 مارس 2023، قدم الشاكي البلاغ رقم 13593 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام، والمقيد برقم 915 لسنة 2023 إداري ثان مدينة نصر ضد المشكو في حقهما، لتعريض حياة الطفلة مايا سامر للخطر، والسفر بها خارج البلاد بالمخالفة للأمر الوقتي بمنع الصغيرة من السفر رقم 819 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر، وحرمانه من رؤية الصغيرة طبقًا لنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على النحو الوارد تفصيلًا بالبلاغ".

وأضاف سالم: "تم سماع أقوال وكيل الشاكي ووكيل المشكو في حقها أمام استيفاء النيابة، وقرر واعترف وكيل المشكو في حقها الأولى بوجود أمر وقتي بمنع الصغيرة من السفر حسبما هو ثابت بأقواله وزعم أنه تم إلغاء الأمر ولم يقدم دليلا على ذلك وما زال الأمر ساريا، كما وردت تحريات المباحث بثبوت الواقعة وأن المشكو في حقها الأولى غادرت البلاد بالطفلة دون علم الشاكي، وبتاريخ 11 يونيو 2023، قررت نيابة ثان مدينة نصر حفظ المحضر".