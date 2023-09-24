باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

حسم فريق باريس سان جيرمان كلاسيكو الدوري الفرنسي لصالحه، بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا، بأربعة أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بارك دو برانس”، في قمة الجولة السادسة للمسابقة “ ليج آن”، موسم 2023-2024.

باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية

افتتح المغربي أشرف حكيمي التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة الثامنة من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

وتعرض كيليان مبابي للإصابة ليغادر المباراة في الدقيقة 32، ويحل جونكالو راموس بدلًا منه.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للباريسيين في الدقيقة 37 من متابعة لتسديدة حكيمي التي ارتطمت في القائم الأيسر.

وسجل البرتغالي جونكالو راموس ثالث أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة 47.

وعاد راموس ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 89، مختتمًا مهرجان الأهداف، ومؤكدًا انتصار أصحاب الدار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 9 نقاط في المركز السابع.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، فشهد قيادة كيليان مبابي لخط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - وارن زائير إيمري - باركولا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - راندال كولو مواني - كيليان مبابي.