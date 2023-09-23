السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

150 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك بعد انتقال لاعب اليد لـ باريس سان جيرمان

يحيى خالد
يحيى خالد

انفراجة قوية لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بعد انتقال يحيى خالد من فيزبريم المجري إلى باريس سان جيرمان، ما يعني حصول النادي الأبيض على مبلغ 150 ألف دولار، بعدما تم وضع بند في عقد اللاعب منذ خوضه تجربة الاحتراف الخارجية بأحقية الزمالك في الحصول على نسبة 25% للقلعة البيضاء في حال انتقال اللاعب إلى أي نادي وفقا للعقد المبرم بين الزمالك وفيزبريم المجري.

وشهدت الفترة الماضية أزمة وقف القيد في الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للاتحاد المصرى لكرة اليد وهو ما جعل اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزمالك تتحرك، وتم دفع جزء من قيمة المتأخرات لإنهاء أزمة وقف القيد.

ويملك فريق الزمالك عناصر مميزة على رأسهم أحمد الأحمر كابتن وقائد الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، ويعد فريق كرة اليد بالزمالك واحد من أهم الفريق في القارة الأفريقية وينافس بقوة على جميع الألقاب التى يشارك بها سواء محلياً أو قارياً.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يستعد خلال الفترة الحالية لإقامة الانتخابات بعد استقالة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

نادي الزمالك ريس سان جيرمان يحيى خالد فيزبريم المجري المقاولون العرب

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