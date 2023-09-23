السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يضع برنامجًا تدريبيًا لمحمود علاء.. واستمرار تأهيل فتوح

محمود علاء
محمود علاء

أدى محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة على هامش مران، اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشارك المدافع في الفقرات الأولى من المران قبل بدء التقسيمة الفنية، قبل أن يخضع لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال. 

ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

تأهيل فتوح

فيما واصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويؤدي الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في ظل معاناته من إصابة بآلام أسفل عضلات البطن.

وخاض أحمد فتوح تدريبات منفردة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في إطار  البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

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