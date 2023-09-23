"الدستور" تكشف حقيقة تمرد أحمد فتوح فى الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب عدم تواجد أحمد فتوح لاعب الفريق في البرومو الترويجي لقميص الزمالك الجديد والذي تم الإعلان عنه في الأيام الماضية.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن غياب اللاعب لم يكن مقصودًا، لكن بسبب ارتباطه خلال وقت التصوير بجلسة تأهيل وتدريبات خاصة منعته من التواجد، مشددًا على أن كل ما تردد بشأن تمرد اللاعب عارٍ تمامًا من الصحة.

وخاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تأتي هذه الفقرة وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها أسفل عضلات البطن.

وأدى فتوح تدريبات تأهيلية متنوعة بشكل منفرد تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ولم يشارك مع زملائه في المران الجماعي.

تفاصيل مران الزمالك استعدادًا للمقاولون العرب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

وقام الجهاز الفني بالتركيز مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الفني الأمثل.

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أعضاء الجهاز الفني على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.