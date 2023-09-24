الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إصابة مبابي.. باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بثنائية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تقدم فريق باريس سان جيرمان على ضيفه أولمبيك مارسيليا، بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “بارك دو برانس”، في قمة الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ ليج آن”، موسم 2023-2024.

افتتح المغربي أشرف حكيمي التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة الثامنة من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

وتعرض كيليان مبابي للإصابة ليغادر المباراة في الدقيقة 32، ويحل جونكالو راموس بدلًا منه.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للباريسيين في الدقيقة 37 من متابعة لتسديدة حكيمي التي ارتطمت في القائم الأيسر.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، فشهد قيادة كيليان مبابي لخط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - وارن زائير إيمري - باركولا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - راندال كولو مواني - كيليان مبابي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

باريس سان جيرمان اولمبيك مارسيليا مارسيليا الدوري الفرنسي أشرف حكيمي كيليان مبابي

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