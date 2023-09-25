الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الرئيس السيسى يشهد جلسة حول الاستثمار والبنية التحتية باجتماعات البنك الآسيوى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات الجلسة الحوارية حول دور البنوك متعددة الأطراف في تقليل الفجوة الخاصة بالبنية التحتية، بمشاركة وزير المالية في إندونيسيا وقيادات مؤسسات مالية وشركات كبرى.

وأدار الجلسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التى تقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال في عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا».

وتعقد ندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.

البنك الآسيوي أمين صندوق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المالية الشمول الاقتصادى الرئيس عبدالفتاح السيسي

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