انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي في شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي

انطلقت فاعليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحدث الرئيسي للبنك، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك في الاجتماعات التي تستمر على مدار اليوم وغدًا، 4000 من وزراء المالية ورؤساء البنوك والمسؤالين الماليين ورجال الاعمال من 106دول. وتترقب الأوساط الاقتصادية والتنموية والسياسية أيضًا، الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار وسط اهتمام دولى، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

أجندة اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ

وتتضمن أجندة اليوم 25 سبتمبر 2023، مراسم افتتاحية الاجتماعات بجلسة مفتوحة ثم يعقبة مؤتمر صحفي بوسائل الاعلام ثم تعقد جلسة ضمان وجود نظام حوكمة عالمي خاضع للمساءلة لتحقيق التنمية المستدامة عبر الحدود بندوة من إعداد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتعاون متعدد الأطراف.

كما ستعقد جلسة مفتوحة تحت عنوان إقامة شراكات على مستوى البنية التحتية الصحية العالمية من أجل المستقبل ندوة من إعداد البنك الآسيوي وجلسة مفتوحة بعنوان ابتكارات الاستثمارات الخاصة للبنية التحتية المستدامة في الاسواق الناشئة وجلسة مفتوحة بعنوان حوار أعمال على مستوى المحافظين، ثم جلسة مغلقة بعنوان ندوة حول الفرص التجارية لدى البنك الآسيوي، وجلسة مفتوحة لاستعراض رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال البنية التحتية الخضراء والمعتمدة على التكنولوجيا.