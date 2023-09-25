الوفود المشاركة فى اجتماع البنك الآسيوى تتوافد إلى قاعة الافتتاح بشرم الشيخ

استعدت القاعة الرئيسية بمركز مؤتمرات شرم الشيخ لاستقبال مجلس محافظي البنك الاسيوى لانعقاد الجلسة الرئيسية العامة الأولى لانطلاق فعاليات جلسات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحدث الرئيسي للبنك، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت الوفود المشاركة في افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي في شرم الشيخ، في التوافد إلى مقر انعقاد الفعاليات.

وتتطلع مصر للانفتاح على العالم من أجل شراكات أكثر تحفيزًا للتنمية المستدامة برؤى أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية العالمية، وأكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، وتبلغ المحفظة الاستثمارية 1,3 مليار دولار، وتستهدف تعميق التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة من خلال تمويلات تنموية فى البنية الأساسية بعد الطفرة العملاقة من بناء مصر الجديدة القائمة على الدولة العصرية بخدمات وفرص استثمارية واعدة بكل القطاعات، ويتطلع المشاركون إلى إحداث تعاون بناء بالمشاركة مع القطاع الخاص في مصر، للاستفادة من التمويلات المحفزة لهذا البنك العالمي بالتوسع في مشروعات البنية التحتية.



اجتماعات البنك الآسيوي



يعد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحدث الرئيسي للبنك، ويوفر الاجتماع مناسبة فريدة لعرض إنجازات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبحث عن رؤى وتوجيهات لا تقدر بثمن من المساهمين حول التوجه والمبادرات الاستراتيجية للبنك. علاوة على ذلك، فهو بمثابة مركز ديناميكي للحوارات بين اعضاء البنك، جنبًا إلى جنب مع الشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والخبراء من مجموعة من المجالات من جميع أنحاء العالم.







موضوع الاجتماع السنوي الثامن هو "النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات"، وهو ما يسلط عليه الضوء فى برنامج الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.

ويتكون برنامج الاجتماع السنوي لعام 2023 من حفل الافتتاح، ومائدة مستديرة لأعمال المحافظين، وجلسة رسمية للمحافظين، وسلسلة من فعاليات المشاركة العامة والاجتماعية. وتشمل الجلسات المفتوحة للجمهور:



الندوات الرئيسية وندوات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهي عبارة عن حوارات سياسية رفيعة المستوى تتناول القضايا الأكثر إلحاحًا، وأفضل الممارسات في الاستثمار في البنية التحتية؛ ومنتدى الأعمال الآسيوي للبنية التحتية (AIBF)، وهي عبارة عن سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تركز على الأعمال التجارية، والتي تعرض إنجازات ومشاريع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لجذب شركاء جدد من خلال ترويج الأعمال والاستثمار.



تتميز الجلسات العامة بالتيارات المواضيعية الثلاثة التالية:

الاستدامة– تسليط الضوء على وضع تصور وتطوير وتنفيذ بنية تحتية خضراء ومرنة للمناخ ومستدامة بيئيًا واجتماعيًا وماليًا وتتوافق مع رؤية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورسالته.

الاتصال- التركيز على تحسين ربط البنية التحتية في آسيا وخارجها، وهو ما يعكس المهمة الأساسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المتمثلة في تعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز المنافسة والإنتاجية والنمو.

التعاون المتعدد الأطراف– يضم مناقشات حول تعزيز التعددية وبناء الشراكات وتعبئة رأس المال لتطوير البنية التحتية ذات المعايير الدولية العالية.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل والبنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها، بدأء عملياته في بكين في يناير 2016 وتوسع إلى 106 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم، ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار أمريكي، وحاصل على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.

ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرءوس أموال جديدة، والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا، والتي تعزز الاتصال الإقليمي.