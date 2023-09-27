الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

أروى جودة
أروى جودة

تحتفل الفنانة المتألقة أروى جودة بعيد ميلادها الـ44 عامًا، فهي من مواليد 27 سبتمبر عام 1979.

ولدت أروى جودة بمدينة جدة بالسعودية، وبدأت مشوار الشهرة من خلال تقديم الإعلانات، ثم عملت عارضة أزياء، مما ساعدها في اختيار ملابسها الخاصة أثناء الحفالات والمهرجانات.

وتزامناً مع عيد ميلادها، يرصد"الدستور" في هذا التقرير أجرأ إطلالاتها التي خطفت أنظار الجميع.

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في عيد ميلادها الـ44.. أروى جودة من موديل إعلانات إلى سماء النجومية

 أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة

لدى الفنانة أروى جودة تميز مختلف في اختيار ملابسها، خصوصاً في الحفلات والمناسبات المختلفة، لأنها تمتلك موهبة “برج الميزان ” الذي يعمل على تحقيق التوازن في كل شيء بحياته الخاصة.

الفنانة أروى جودة بإطلاله جرئية

ويعرف عن أصحاب “برج الميزان ” أنهم يتمتعون بخفة ظل مميزة  وعاطفيون في بعض الأحيان، ولهم قدرة على مزج الألوان وأفضل لون لديهم “الأسود”.

الفنانة أروى جودة

وتعتمد الفنانة أروى جودة على لون شعرها الأسود متوسط الطول وتميل أكثر لتسريحات الشعر البسيطة وغير مبالغ فيها، والميك آب الخفيف لإظهار ملامحها بشكل طبيعي أمام الكاميرا.

الفنانة أروى جودة بفستان أبيض

ورغم اختياراتها المختلفة في ارتداء الفساتين، إلا أن الفنانة أروى جودة لفتت أنظار الجمهور بإطلالة غريبة وغير تقليدية، مرتدية فستانا أبيض طويلا وذات أكمام مكشوفة باللون الأبيض، مرتدية مجموعة من المجوهرات والاكسسوارات.

وتتميز الفنانة أروى جودة، بإطلالات أنيقة ومختلفة ومميزة، لتخطف أنظار وقلوب الجماهير، وذلك من خلال ظهورها في الحفلات والمهرجانات وخصوصاً مهرجان “الجوينه” بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة.

الجدير بالذكر، أن الفنانة أروى حتفلت بعيد ميلادها مع متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي وهي تتناول فطارها، وظهرت بدون ميك آب.

عيد ميلاد الفنانة أروى جودة

أما من الناحية الفنية، فتستمر أروى في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الأفوكاتو نعمة”، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم لعام 2024. 

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