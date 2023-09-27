الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في عيد ميلادها الـ44.. أروى جودة من موديل إعلانات إلى سماء النجومية

أروى جودة
أروى جودة

هي نجمة ذات طابع خاص وموهبة فريدة، أحبتها عدسات الكاميرات، خلال تجسيدها دور “هايدي” ضمن أحداث فيلم "الحياة منتهى اللذة" بجانب حنان ترك، لجمالها الخالص البسيط والبعيد كل البعد عن التكلُف، والمبالغة، فهي موهبة من العيار الثقيل، حبها للنجاح والتجديد، في أعمالها الفنية على مدار مشورها الفني، جعل منها طائرا يمتلك ألف جناح ويقفز من منطقة لأخرى بكل سلاسة.

استطاعت الفنانة أروى جودة، التي تحتفل اليوم 27 سبتمبر بميلادها الـ 44، في عمل رصيد كبير لها من الأعمال الفنية الخالدة، في وقت قصير جداً، فبدايتها كانت من خلال عملها كعارضة أزياء، بعد حصولها على لقب  أجمل عارضة أزياء في العالم عام 2044، لتدخل بعدها في عالم الإعلانات كموديل، ومنه قررت أن تسلك طريق الشهرة والنجومية، حتي أصبحت من نجوم الصف الأول حاليًا بفضل مواهبها.

أعمال أروى جودة

وعلى مدار مشورها الفني، شارك أروى جودة  في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة ومنها: أعز الولد، أشباح أوربا، الجزيرة 2، ومفيش غير كدا، بجانب مشاركتها في مسلسلات هما فعلى سبيل المثال، شارك في :"نمرة اتنين، حرب أهلية، حكايات إلا أنا وهذ المساء.

رغم نجاحها الفني، مرت أروى جودة، بالعديد من الأزمات على المستوى الشخصي، وهو ما أعلنت عنه في إحدي اللقاءات التلفزيونية، عن أصبتها بمرض ADD، ويعاني المصابين به من تشتيت الانتباه وعدم القدرة على ترتيب الأفكار جيدًا، موضحة أنها اكتشفت ذلك الأمر عندما ذهبت إلى طبيب ووجدت نفسها تعاني من الأمر بصورة مستمرة، كما تعرضت للتنمر عقب نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت عليها علامات السيلوليت، وخرجت وقتها للتحدث عن الأمر بحرية وطلاقة مؤكدة أنها لم تخجل من ذلك إطلاقا.

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