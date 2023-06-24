فنانون يشاركون في عزاء والد أروى جودة بالحامدية الشاذلية

حرص عدد من الفنانين والفنانات على أداء واجب العزاء في والد الفنانة أروى جودة والمقام بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، كان على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وحضر العزاء كل من الفنان هشام ماجد والفنانة درة وزوجها هاني سعد، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش والفنانة بسمة وأيتن عامر ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي والمخرج عمرو سلامة و المطربة صفاء ابو السعود.

وكان في استقبال المعزين الفنانة أروى جودة وأسرتها والتي لم تتمالك نفسها من البكاء طوال العزاء.

وسبق، أعلنت الفنانة أروى جودة رحيل والدها أمس الجمعة وأقيمت صلاة الجنازة عليه أمس عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، فيما تلقت واجب العزاء عقب صلاة مغرب اليوم السبت من مسجد الحامدية الشاذلية.

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