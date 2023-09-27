الخارجية الروسية: سنطالب أمريكا بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة أبيك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها ستطالب الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

جاء هذا وفقًا لتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على قرار واشنطن بعدم دعوة روسيا لحضور قمة المنظمة التي ستعقد في سان فرانسيسكو.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "سنواصل السعي للتنفيذ الكامل من قبل الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار رئاستها للمنظمة".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستعمل بشكل وثيق مع الشركاء الآخرين الذين يشاركوها الموقف، بجانب تشجيع الزملاء على الاحتجاج بنشاط ضد السلوك الأمريكي المعيب.

ولفتت زاخاروفا إلى أن قرار واشنطن بعدم دعوة موسكو للمشاركة في القمة يتفق بالكامل مع السلوك الأمريكي العام في إساءة استخدام الالتزامات الدولية.

وأعرب المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن ثقة موسكو بالأهمية المبدئية للحفاظ على منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا، والمحيط الهادئ كمساحة بناءة للحوار الشامل لا يمكن لأي طرف أن يستخدمها لأغراض أنانية ضيقة.

الخارجية الروسية: واشنطن لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة "أبيك 2023"

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة أبلغتها بأنها لا تنوي دعوة بعض الزعماء بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك، المقرر عقدها في سان فرانسيسكو، بسبب العقوبات.

وقال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، في تصريحات صحفية: إن الولايات المتحدة أبلغتنا عبر القنوات الثنائية، بأنها لن تدعو عددًا من القادة هذا العام بمن فيهم الرئيس بوتين، بسبب بعض القيود المطبقة ضدهم.

وأضاف: "نحن نواصل العمل مع الجانب الأمريكي لضمان التزامهم في النهاية بتنفيذ الإجراءات الضرورية، التي يتعين عليهم القيام بها كبلد مضيف لهذا الحدث"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.