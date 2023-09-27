رئيس الوزراء الروسى: على روسيا وبيلاروسيا تعزيز التعاون ردًا على العقوبات الغربية

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن روسيا وبيلاروسيا متحدتان في معارضتهما لحرب العقوبات الجماعية التي يفرضها الغرب، وإن رد الفعل يجب أن يكون تعزيز أنشطة التكامل.

وأضاف ميشوستين في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية "تعمل روسيا وبيلاروسيا معًا لمكافحة حرب العقوبات، فضلاً عن القيود التجارية والاقتصادية غير المشروعة، والضغط الإعلامي المكثف من الغرب الجماعي، واستجابة لهذه التحديات، ينبغي تسريع عمليات التكامل في الدولة الاتحادية".

وبحسب ميشوستين، فإن تسريع التعاون سيولد المزيد من الفرص لمواطني الدول، "وخاصة للشباب"، وقال: "نحن بحاجة إلى إنشاء مساحة اجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية واحدة خالية من العوائق، وهذه هي التعليمات التي أعطانا إياها رؤساؤنا".



وأضاف أن "الأولوية هي تعزيز العلاقات العلمية والتعليمية.. ومن الأهمية بمكان جعل الدراسة في الكليات والجامعات الروسية أكثر جاذبية للمتقدمين البيلاروسيين، والعكس صحيح".



وأشار إلى أن شعبي البلدين مهتمان بإطلاق مبادرات جديدة، "وهو ما أكده الانعقاد الناجح لمؤتمر العلماء الشباب من روسيا وبيلاروسيا" الذي عقد في مارس الماضي.