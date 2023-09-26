الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: واشنطن لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة "أبيك 2023"

بوتين
بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغتها بأنها لا تنوي دعوة بعض الزعماء بمن فيهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في سان فرانسيسكو، بسبب العقوبات.

وقال سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، في تصريحات صحفية: إن "الولايات المتحدة أبلغتنا عبر القنوات الثنائية، بأنها لن تدعو عددا من القادة هذا العام بمن فيهم الرئيس بوتين، بسبب بعض القيود المطبقة ضدهم".

وأضاف: "نحن نواصل العمل مع الجانب الأمريكي لضمان التزامهم في النهاية بتنفيذ الإجراءات الضرورية، التي يتعين عليهم القيام بها كبلد مضيف لهذا الحدث"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

قرار مؤسف ويعبر عن نوايا سيئة

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن عدم دعوة الرئيس بوتين لحضور قمة "أبيك" قرار مؤسف من جانب واشنطن، ويدل على "النوايا السيئة للجانب الأمريكي واستمرار الولايات المتحدة في اتباع نهج المواجهة تجاه قضايا التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف ومحاولة إضفاء الطابع السياسي على منتدى اقتصادي بحت.

وفي وقت سابق، أشار بيرديف إلى أن الولايات المتحدة تضع عقبات خطيرة أمام مشاركة روسيا الكاملة في أعمال "أبيك" في إطار رئاستها للمنظمة. 

وأضاف أن موسكو ستأخذ في الاعتبار السلوك غير المناسب للولايات المتحدة كدولة مضيفة للمنتدى عند التخطيط للمشاركة في قمة سان فرانسيسكو المقرر عقدها من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ويضم "أبيك" منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي تم تأسيسه عام 1989، 19 دولة ومنطقتين، من بينها 12 دولة مؤسسة هي: أستراليا وبروناي وإندونيسيا وكندا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة وتايلاند والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان.

كما تشارك في المنتدي الصين (منذ العام 1991)، ثم انضمت إليه منطقتا الصين هونغ كونغ وتايوان عام 1991 أيضا، والمكسيك وبابوا غينيا الجديدة (منذ العام 1993)، وتشيلي (منذ العام 1994)، وروسيا وفيتنام وبيرو (منذ العام 1998).

​الخارجية الروسية ​الولايات المتحدة قمة أبيك 2023 سان فرانسيسكو دعوة بوتين

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