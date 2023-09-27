الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تضيف رئيس الأركان البريطانية و22 آخرين لقائمة العقوبات

رئيس الأركان البريطانية
رئيس الأركان البريطانية أنطوني راداكين

أعلنت السلطات الروسية،  اليوم الأربعاء، أن موسكو وسعت قائمة عقوباتها ضد  بريطانيا،لتشمل 23 شخصًا آخرين.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها، إنه نظرًا لاعتماد لندن نهجًا مناهضًا لروسيا، يتم في إطاره استخدام آلية العقوبات الشخصية بشكل واسع، وتقديم الدعم الشامل لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، اتُخذ قرار بتوسيع قائمة الممنوعين من دخول روسيا، من خلال إدراج 23 شخصًا آخرين فيه يمثلون المؤسسة العسكرية السياسية والصحافة والمجتمع العلمي في بريطانيا.

رئيس الأركان البريطانية أنطوني راداكين

وأوضح البيان أن بين من ستشملهم "قائمة الإيقاف" الروسية من الآن، رئيس الأركان البريطانية أنطوني راداكين، الذي "يشرف على تدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي البريطانية"، ومادلين اليساندري، رئيسة لجنة الاستخبارات المشتركة التابعة للحكومة البريطانية، والتي شاركت في صياغة استراتيجية لندن على المسار الأوكراني، ورئيسة مجلس إدارة شركة BAE Systems الدفاعية البريطانية كريسيدا هوغ.

المشاركة في جمع وتحليل المعلومات لمحاربة روسيا

وفرضت الخارجية الروسية قيودًا شخصية على موظفي عدد من مراكز العلوم السياسية البريطانية "المشاركة في جمع وتحليل المعلومات لمحاربة روسيا"، مثل المعهد الملكي المتحد للدراسات الدفاعية، و"مؤسسة هنري جاكسون" ومعهد "سيفيتاس" للتحليل.

وشددت الخارجية الروسية على أن أي محاولات من الجانب البريطاني لزيادة ضغط العقوبات على روسيا ستلقى رفضًا حاسمًا، وأكدت استمرار العمل على توسيع "قائمة الإيقاف" الروسية ردًا على تصرفات لندن العدائية.

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الحكومة الروسية حظرت مؤقتًا صادرات البنزين

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الروسية أنها حظرت مؤقتًا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع دول سوفياتية سابقة.

وبحسب بيان الحكومة الروسية يسري القرار فورًا لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

وأضافت أن الحظر لا ينطبق على إمدادات الوقود لأعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، ويضم روسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

القيود المؤقتة ستساعد على تشبع سوق الوقود

وقالت الحكومة إن القيود المؤقتة ستساعد على تشبع سوق الوقود، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وذكرت وزارة الطاقة أن هذا الإجراء سيمنع الصادرات غير المصرح بها لوقود السيارات.

وأشارت الحكومة إلى أنها قامت بالفعل بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، كما نظمت مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات.

السلطات الروسية موسكو بريطانيا رئيس الأركان البريطانية أنطوني راداكين

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