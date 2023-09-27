عاجل.. كورونا تعود إلى بريطانيا وتتسبب فى إلغاء 160 رحلة جوية

ألغى مطار جاتويك، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، 160 رحلة جوية من وإلى المطار خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد تقييد الحركة بسبب تفشي الإصابة بفيروس كورونا بين الموظفين في مجال مراقبة الحركة الجوية، وفق صحيفة "تليجراف".

وقالت الصحيفة إن مطار جاتويك فرض حظرًا فوريًا، على 800 رحلة جوية تقلع أو تهبط يوميًا؛ بهدف تقليل حالات الإلغاء والفوضى في نفس يوم الرحلة، والسماح بإعادة حجز الرحلات من قبل الركاب مقدمًا.

وبينت أن مطار غرب ساسكس اضطر كذلك إلى الاعتذار لآلاف المسافرين الذين أصابت الفوضى خططهم، بعد تأثر أكثر من 40 رحلة جوية بغياب الموظفين.

ويأتي وضع حد أقصى للعمليات، الذي بدأ اعتبارًا من يوم أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ من أجل التعامل مع تراجع عدد العاملين بنسبة 30% في برج المراقبة التابع لوحدة مراقبة الحركة الجوية في شركة "ناتس" لأسباب طبية مختلفة، بما في ذلك فيروس كورونا، وفق ما نقلته الصحيفة عن الشركة.

ولفتت "تليجراف" إلى تعرض مطار غاتويك بالفعل لاضطرابات، يوم الأحد الماضي؛ بسبب زيادة الإجازات المرضية.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي لمطار جاتويك، ستيوارت وينغيت، قوله في بيان: "لقد كان هذا قرارًا صعبًا"، موضحًا أن هذا القرار يمنح الركاب مزيدًا من اليقين بأنهم لن يواجهوا إلغاءات في اللحظة الأخيرة".