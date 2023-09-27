تقرير دولي: مصر من أكثر الوجهات الإفريقية سحرا وجذبا للزوار

أكد موقع "ترافيل نوير" الدولي المتخصص في السفر، أن مصر هي واحدة من أكثر الأماكن سحرًا في إفريقيا والأكثر جذبًا للسياحة، حيث يعود تاريخ البلاد إلى آلاف السنين وولدت الثقافة المصرية بعضًا من أهم الاختراعات والتقنيات في العالم، من مستحضرات التجميل وفرشاة الأسنان والكتابات الهيروغليفية كلها نشأت في مصر، حيث كان في مصر القديمة أساتذة في الهندسة المعمارية والرياضيات وعلم التنجيم، وكانت مصر الحضارة الأكثر تقدمًا في العالم.

وتابع أن اليوم تغيرت مصر وأصبحت أكثر حداثة وثقافة، ومع ذلك، لا تزال بقايا الثقافة المصرية النوبية جزءًا محوريًا من المشهد الطبيعي للبلاد.

ثقافة مصرية جذابة منذ عهد الفراعنة

وأوضح الموقع، أن الثقافة النوبية اندمجت مع مصر قبل آلاف السنوات، واحتفظ النوبيون بلغتهم وثقافتهم، وأنشأوا مجتمعات زراعية، ولديهم قرى مشرقة وملونة حول أسوان، ويمكن للمسافرين الوصول إلى القرى بالقوارب وتجربة مصر النوبية بشكل مباشر، حيث يمكن حتى قضاء الليل في بعض القرى.

وبالقرب من أسوان، سيجد المسافرون معبد أبو سمبل المهيب، وقام الملك رمسيس الثاني ببناء هذا الهيكل الكبير، حيث تم تخليد القائد في أربعة تماثيل عملاقة منحوتة في الحجر، ويبعد المعبد عن أسوان حوالي 3 ساعات بالسيارة، وعلى طول الطريق، هناك الكثير من المعالم السياحية الأخرى التي يمكن رؤيتها بما في ذلك السد العالي بأسوان ومعبد فيلة وجزيرة الفنتين.

وأوضح أن أكثر ما يميز مصر هو تمسك أهلها بنفس العادات منذ عهد الفراعنة ومنها الكركديه المبرد وهو المشروب المفضل لدى الفراعنة المصريين القدماء، حيث يمكن للمسافرين الحصول على كوب لأنفسهم أثناء وجودهم في مصر والشعور بالعظمة والسفر عبر الزمن، بالإضافة إلى كونه المشروب الرئيسي للملوك المصريين، يتمتع الكركادي أيضًا بفوائد صحية هائلة بما في ذلك خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات ومحاربة البكتيريا.

تناول العشاء مع عائلة نوبية هو أفضل طريقة لتجربة المطبخ المصري، فهناك الكثير من المطاعم التي يمكنك استكشافها، ومع ذلك، لا يوجد شيء مثل الوجبات المطبوخة في المنزل المبنية على قرون من الوصفات التقليدية، بعض الأطباق المصرية التي يمكنك تجربتها هي الفلافل التقليدية، مع العيش البلدي والكشري، وهناك أيضًا مجموعة متنوعة من الرحلات التي تشمل تناول الطعام مع عائلة نوبية.