وفاة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول الأسبق لرئيس النقض

توفى صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة والنائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء.

اتحاد الكرة ينعى المستشار عادل الشوربجى

وحرص اتحاد الكرة على نعى المستشار عادل الشوربجى فى بيان رسمى قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الاستئناف.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وإنا لله وإنا إليه راجعون".