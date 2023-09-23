الباز ناعيًا المستشار معتز خفاجى: كان شجاعًا وجسورًا وتصدى لقضايا الإرهاب

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، والذي توفي مساء أمس، عن عمر يناهز 72 عامًا.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر فقدت، أمس واحدًا، من أخلص من عملوا من أجلها السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المستشار معتز خفاجي كان واحدًا من القضاة البواسل الذين تصدروا لنظر قضايا الإرهاب.

المستشار معتز خفاجي حكم بالبراءة على المتهمين في قضية مسجد الاستقامة

وتابع: "المستشار معتز خفاجي كان في طليعة من نظروا هذه القضايا، وعملوا فيها بروح القاضي العادل الذي ينظر في الأوراق التي أمامه ثم يصدر حكمه، فنظر خفاجي قضايا كثيرة، منها قضية فض اعتصام رابعة وأحداث مسجد الاستقامة، والقضية كان قد حُكم فيها بالإعدام على عدد من المتهمين، وعندما رجعت القضية أمامه حكم بالبراءة لكل المتهمين، وقال لم أجد التحريات التي أمامي كافية لإدانتهم".

ولفت إلى أن المستشار معتز خفاجي كان ضيف برنامج "الشاهد" الموسم الثاني، وعندما سأله عن مدى اطمئنانه ورضائه عن الأحكام التي أصدرها، رد قائلًا: "جدًا جدًا جدًا".

وأكد أن خفاجي قاضٍ أدى دوره وحكم بالتكليف الذي أخذه من الله، فكان شجاعًا وجسورًا، متابعًا: "أعتقد أن القضاة دول ربنا دعمهم وساندهم لأنه كان يجب أن يقف أمام هؤلاء المجرمين قضاة يمتلكون من الشجاعة ما يمكنهم أن يحكموا بالعدل".