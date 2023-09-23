السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا لايف" تعيد إذاعة حلقة المستشار معتز خفاجى مع "الشاهد".. الليلة

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

أعلنت قناة "إكسترا لايف"، عن إعادة إذاعة حلقة المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، الليلة، الساعة التاسعة مساء، في برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، والتي أذيعت في 13 أغسطس الماضي.

وتوفى، اليوم السبت، المستشار معتز خفاجي، أحد أشهر قضاة دوائر الإرهاب ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، عن عمر يناهز 72 عامًا.

من هو المستشار معتز خفاجي؟ 

ويعد المستشار معتز مصطفى خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والذي أصدر أحكامًا في قضية أجناد مصر، أحد أهم القضاة الذين نظروا قضايا متعلقة بالإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، بمشاركة عضوي دائرته المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة.

وتحدث المستشار معتز خفاجى، خلال برنامج "الشاهد" في موسمه الثاني، في الحلقة التي أذيعت يوم 13 أغسطس الماضي، عن تعرضه لمحاولات اغتيال مرتين، من قبل الجماعة الإرهابية، كما كشف في الحلقة عن تفاصيل مثيرة من حيثيات الحكم بالإعدام على الإرهابي عادل حبارة، وكشف مفاجآت عن التحقيقات في أحداث مسجدي الفتح والاستقامة، وخلية داعش.

المستشار معتز خفاجي برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز وفاة معتز خفاجي الإخوان

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