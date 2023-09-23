القاضى شيرين فهمى يتقدم صلاة الجنازة على المستشار معتز خفاجى

وصل منذ قليل جثمان المستشار الراحل معتز خفاجي، إلى مسجد حسن الشربتلي للصلاة عليه عقب صلاة الظهر وتوديعه إلى مثواه الأخير.

وتقدم الحضور المستشار شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات دائرة الإرهاب السابق، وأسرة الفقيد ونجله المستشار محمد معتز خفاجي، بالمكتب الفني للنائب العام.

وتوفي المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أمس، عن عمر ناهز 72 عاما.

بدأ المستشار معتز خفاجي حياته معاونا بالنيابة العامة في عام 1976 بنيابة المعادي ثم حلوان، وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لمنصب رئيس محكمة ابتدائية لمدة عامين، ثم عاد للنيابة العامة مرة أخرى رئيسا لنيابة المعادي لمدة 11 سنة وبعدها تم ندبه إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنها إلى نيابة استئناف القاهرة ليعود مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وبعدها إلى المكتب الفني بوزارة العدل حتى استقر في العمل في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة استئناف، وعمل فترة طويلة عضوا بدائرة جنايات الهرم التي يرأسها القاضي محمود سامي كامل، حتى عين رئيسا لمحكمة الجنايات.

قضايا مهمة نظرها المستشار معتز خفاجي

ونظر خفاجي العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام على مدار السنوات الماضية، منها مكتب الإرشاد، ومقتل اللواء نبيل فراج، وخلية أكتوبر الإرهابية، وقتل الشيعي حسن شحاته، وغرفة عمليات رابعة، وأحداث العياط وأطفيح، واعتصام النهضة، و3 قضايا لعناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، ومحاولة اغتيال رئيس الزمالك، وخلية «داعش عين شمس»، و«خلية داعش الصعيد» وأحداث عنف منطقة الألف مسكن.