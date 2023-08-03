لجنة التظلمات تُقلّص عقوبة كهربا لـ6 مباريات وغرامة نصف مليون جنيه

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، تقليص عقوبة محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالأهلي، إلى الإيقاف 6 مباريات فقط وغرامة نصف مليون جنيه.

وتسرى عقوبة إيقاف كهربا على مباريات الدوري فقط، كما تم تخفيض الغرامات كذلك على الأهلى ورئيس الزمالك إلى مائة ألف جنيه على كل منهما.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت في أبريل الماضي، إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، مع تغريم الأهلي ٢٠٠ ألف جنيه، ورئيس الزمالك بالإيقاف ٣ مباريات وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.

وعاقبت اللجنة كهربا على خلفية ما بدر منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام الزمالك، في الدور الأول بالدوري الممتاز، واتهامه بترديد هتافات مسيئة للأبيض، بالمشاركة مع جماهير الأهلي.