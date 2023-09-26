حبس عامل لاتهامه بقتل زميله خلال مشاجرة فى الهرم

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة الهرم.

وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

النيابة تتحفظ على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عاملًا فقد حياته على يد زميله، بسبب خلافات بينهما، حيث نشبت بينهما مشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.