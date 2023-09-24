"عايز حق أبويا".. تفاصيل مثيرة فى قتل سائق ودفنه فى مقابر الخليفة

“عايز حق أبويا”.. تفاصيل مثيرة كشفت عنها نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، عندما استمعت لأقوال نجل سائق قتله مسجلون خطر لسرقة سيارته في منطقة الخليفة.

أقوال نجل المتوفي

وتبين أن نجل المتوفى قال إنه أبلغ عن اختفاء والده عندما لم يعد لليوم واختفاء سيارته مما جعل الأمن يشتبه في السيارة المضبوطة برفقة مسجلين خطر وفيها بطاقة الرقم القومي الخاص به وباستجوابهما تبين قتلهما للضحية.

وقادا المتهمان المباحث لمقابر التونسي بالخليفة وحفروا في مكان واستخرجوا جثة السائق ليتبين أنهم قتلوه بهدف سرقته.

وبمواجهة نجل المتوفي بالجثة تعرف عليها وعلى سيارة والده وطالب بحق والده ومحاسبة المتهمين قائلًا: “عايز حق أبويا”.

معاينة تصويرية

في السياق ذاته، أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد محب، معاينة تصويرية للمتهمين في واقعة مقتل سائق سيارة أجرة على يد مسجلين خطر لسرقته في منطقة الخليفة، وتم تصويرها بالصوت والصورة وسط حراسة أمنية مشددة.

حيث مثل المتهمان الجريمة حيث مثلا ضرب المتهم على رأسه بكوريك وحفرهما لأرض المقابر بالكوريك، حتى أثبت للنيابة حقيقة ارتكابهما الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين اللذين أكدا أنهما خططا لاستقلال سيارة أجرة من على الطريق، وطلبا من قائدها توصيلهما مقابر التونسي بالخليفة، وبمجرد وصولهما أول طريق المقابر طلبا منه النزول واقتاداه داخل المقابر، وهناك تعديا عليه بالضرب بكوريك حتى فقد توازنه وسقط على الأرض وتوفى في الحال، وحتى لا يشتبه في جريمتهما، حفر الاثنان حفرة كبيرة وضعا فيها جثة السائق ودفناه، ثم أخذا السيارة ومتعلقاته وفرا هاربين.

وتابع المتهمان في اعترافاتهما بأن حظهما السيئ قادهما لدورية أمنية في طريقهما اشتبهت فيهما، وتم اكتشاف أمرهما، واعترفا بمكان دفن السائق، وتم استخراج الجثة والتحفظ عليها في مشرحة زينهم.

وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مقترنة بجريمة السرقة والتمثيل بالجثة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الخليفة

كانت اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة".

باستبيان الأمر وبسؤال مستقليها مسجلي خطر عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا في سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها.



وعُثر بداخل السيارة على هاتف محمول، دون شريحة، وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة سائق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذي يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، بإعادة مُناقشة المتهمين اعترفا بقتل السائق.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.