"حفرنا ودفناه في مقابر الخليفة".. ماذا قال المتهمون بقتل سائق لسرقته؟

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد محب، التحقيق في واقعة مقتل سائق سيارة أجرة على يد مسجلين خطر لسرقته في منطقة الخليفة.

اعترافات مسجلين خطر قتلا سائق في الخليفة

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين الذين أكدوا أنهما خططا لاستقلال سيارة أجرة من على الطريق، وطلبوا من قائدها توصيلهما لمقابر التونسي بالخليفة، وبمجرد وصولهم لأول طريق المقابر طلبوا منه النزول واقتادوه لداخل المقابر، وهناك تعدوا عليه بالضرب بكوريك حتى فقد توازنه وسقط على الأرض وتوفى في الحال وحتى لا يشتبه في جريمتهما، حفر الإثنان حفرة كبيرة وضعوا فيها جثة السائق ودفنوه، ثم أخذوا السيارة ومتعلقاته وفرا هاربين.

تابع المتهمون في اعترافاتهم أن حظهم السيء قادهم لدورية أمنية في طريقهما اشتبهت فيهما، وتم اكتشاف أمرهما، واعترفا بمكان دفن السائق وتم استخراج الجثة والتحفظ عليها في مشرحة زينهم.

وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مقترنة بجريمة السرقة والتمثيل بالجثة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة الخليفة

وتعود الواقعة، عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها مسجلين خطر عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا في سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها.

وعُثر بداخل السيارة على هاتف محمول، بدون شريحة، بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة سائق، إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، بإعادة مُناقشة المتهمان اعترفا بقتل السائق.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.