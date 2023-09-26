الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مقتل عجوز على يد عاطلين لسرقته بالإكراه بحدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية

واقعة مأساوية شهدتها منطقة حدائق القبة بعدما عثر الأهالى على جثة أحد الرجال الصالحين والمحبوبين بالمنطقة جثة هامدة داخل شقة وسرقة أمواله.

أقوال المتهمين 

أقر المتهمون بهاء .س، محمود .ح عاطلين أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه محسن .ا وذلك بعد علمهم بأنه يعيش بمفرده وهو المسؤول عن عمل العديد من الجمعيات بالمنطقة وبكل أول شهر يكون بحوزته مبالغ مالية عالية فحضر فى أذهانهم التسلسل لسرقته وعندما شعر بهم المجنى عليه قاموا بطعنه بسلاح أبيض مطواة حتى أصبح جثة هامدة وتمكنوا من سرقة ٨ آلاف جنيه.

txt

لرفضه رد 2500.. حبس مقيم عربي قتل صديقه بمفك في عين شمس

قرارات النيابة 

أحالت نيابة حدائق القبة اليوم الثلاثاء المتهمين بقتل عجوز داخل شقته بغرض سرقته بمنطقة حدائق القبة لمحكمة الجنايات.

txt

السجن 7 سنوات لسائق "توكتوك" قتل زميله لخلافات سابقة في الإسكندرية

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة حدائق القبة بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه داخل شقته بغرض سرقته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بالعثور على جثة عجوز داخل شقته بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

منطقة حدائق القبة جثة أقوال المتهمين نيابة حدائق القبة عجوز قسم شرطة حدائق

مواد متعلقة

"عايز حق أبويا".. تفاصيل مثيرة فى قتل سائق ودفنه فى مقابر الخليفة

الإعدام لعامل وسيدة فى قتل الزوج بسوهاج

الأكثر قراءة

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مصر تدين الهجوم الإرهابى ضد القوات البحرينية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

مدة جمع التوكيلات للمرشحين للرئاسة.. انتخابات 2014 و2018 ترد على المشككين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة