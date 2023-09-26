تفاصيل مقتل عجوز على يد عاطلين لسرقته بالإكراه بحدائق القبة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة حدائق القبة بعدما عثر الأهالى على جثة أحد الرجال الصالحين والمحبوبين بالمنطقة جثة هامدة داخل شقة وسرقة أمواله.

أقوال المتهمين

أقر المتهمون بهاء .س، محمود .ح عاطلين أقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه محسن .ا وذلك بعد علمهم بأنه يعيش بمفرده وهو المسؤول عن عمل العديد من الجمعيات بالمنطقة وبكل أول شهر يكون بحوزته مبالغ مالية عالية فحضر فى أذهانهم التسلسل لسرقته وعندما شعر بهم المجنى عليه قاموا بطعنه بسلاح أبيض مطواة حتى أصبح جثة هامدة وتمكنوا من سرقة ٨ آلاف جنيه.

قرارات النيابة

أحالت نيابة حدائق القبة اليوم الثلاثاء المتهمين بقتل عجوز داخل شقته بغرض سرقته بمنطقة حدائق القبة لمحكمة الجنايات.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة حدائق القبة بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه داخل شقته بغرض سرقته.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة حدائق القبة يفيد بالعثور على جثة عجوز داخل شقته بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.