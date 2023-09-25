الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لرفضه رد 2500.. حبس مقيم عربي قتل صديقه بمفك في عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

قررت  نيابة عين شمس اليوم الاثنين حبس المتهم  بقتل صديقه مقيم عربي من نفس الجنسية بسبب خلافات مشاجرة نشبت بينهما، لرفض المجني عليه رد 2500 جنيه كان قد اقترضها منه، لمدة 4  أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

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"طعنه بمفك".. سودانى يقتل صديقة بسبب 2500 جنيه فى عين شمس

تفاصيل ضبط المتهم بقتل صديقه 

كان مقيما عربيا قد قتل طعنًا بمفك على يد صديقه بسبب رفضه رد 2500 جنيه اقترضها منه بمنطقة عين شمس.

و تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل جنسية عربية مقتولًا بطعنات مفك.

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وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مقيما عربيا من نفس الجنسية آخر بسبب خلافات مالية، ورفض المجني عليه رد 2500 جنيه اقترضها من المتهم، ويوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن الأخير، مما تسبب في وفاته، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

نيابة عين شمس المجني عليه مشاجرة التصريح بدفن منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس

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