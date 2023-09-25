الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طعنه بمفك".. سودانى يقتل صديقة بسبب 2500 جنيه فى عين شمس

جثة
جثة

لقى سودانى مقتله طعنًا بمفك على يد صديقه بسبب رفضه رد 2500 جنيه اقترضها منه بمنطقة عين شمس .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل الجنسية السودانية مقتول بطعنات مفك. 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سوداني آخر بسبب خلافات مالية، ورفض المجني عليه رد 2500 جنية اقترضها من المتهم، ويوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن الأخير مما تسبب في وفاته.

 وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

سودانى منطقة عين شمس امن القاهرة اجهزة الامن طعنات مفك الجنسية السودانية

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