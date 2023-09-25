لجلسة 1 أكتوبر.. تأجيل محاكمة متهم قتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل موظفة لسرقتها إلى جلسة 1 أكتوبر.

وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة لفتاة داخل شقة، تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة، وبها طعنات، وتم نقلها إلى المشرحة.

نتائج التحقيقات

بإجراء التحريات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.