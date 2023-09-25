الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى مقتل سودانى على يد صديقه بسبب 2500 جنيه

جثة
جثة

تباشر  نيابة عين شمس التحقيق في مقتل سوداني على يد صديقه بسبب خلافات مشاجرة نشبت بينهما، لرفض المجني عليه رد 2500 جنيه كان قد اقترضها منه.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

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تفاصيل ضبط المتهم بقتل صديقه بسبب 2500 جنيه 

لقى سوداني مقتله طعنًا بمفك على يد صديقه بسبب رفضه رد 2500 جنيه اقترضها منه بمنطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل الجنسية السودانية مقتولًا بطعنات مفك.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سودانيًا آخر بسبب خلافات مالية، ورفض المجني عليه رد 2500 جنيه اقترضها من المتهم، ويوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن الأخير، مما تسبب في وفاته.

وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نيابة عين شمس مشاجرة التصريح بدفن شهود العيان منطقة عين شمس مديرية امن القاهرة قسم شرطة عين شمس

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