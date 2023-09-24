الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز مقتل شخص في مركز شبين القناطر بالقليوبية

جثة
جثة

"استدرجناه وقررنا نقتله عشان نسرق منه التوك توك"، بهذه الجملة أدلى متهمان قتلا مواطنًا بعد أن طمعا في سرقته بـ مركز شبين القناطر، وذلك خلال الاعترافات أمام رجال المباحث، حيث قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة الاتهامات الموجهة إليهما.

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وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بتفاصيل ارتكابهما للجريمة، حيث كشفا أنهما أثناء تواجدهما بمركز شبين القناطر، اختمرت في ذهنهما فكرة سرقة "توك توك" من أحد السائقين، وما أن عقدا العزم نزلا إلى الشارع واستوقفا سائق "توك توك" طلبا منه إيصالهما إلى أحد المناطق.

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وتابع المتهمان في اعترافاتهما، أنهما عقب استقلالهما لـ"التوك توك" ووصولهما لأحد الأمكان غير المأهولة بالسكان في نطاق مركز شبين القناطر، أشهرا في وجهه سلاحين خرطوش كان بحوزتهما، وطالباه بالنزول من وترك "التوك توك".

وكشفا خلال التحقيق معهما أن المجني عليه رفض النزول وأن يترك مركبة الـ"توك توك" الخاصة به، وأصرّ على مقاومتهما، وأثناء ذلك قام أحدهما بإطلاق النيران عليه فسقط قتيلا في الحال، وعقب ذلك هرب المتهمان من مكان الحادث وفقًا لأقوالهما.

البحث عن الجُناة

ورد إخطارًا إلى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، يفيد بالعثور على جثة سائق "توك توك" مقتول نتيجة إطلاق ناري في دائرة مركز شبين القناطر.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وتوصلت جهوده ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة، إلى تحديد منفذي الحادث وتبيّن أنهما مسجلين خطر.

وعلى الفور، تم إصدار إذن من النيابة العامة وخرجت مأمورية مكبرة نجحت في ضبط المتهمين، وباقتيادهما إلى القسم أقرَّا يارتكاب الواقعة عقب إيقاف المتهم بقصد سرقة التوك توك" الخاص به، وحال مقاومته أطلقا عليه النيران مما أدى لمقتله، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.

مركز شبين القناطر ذمة الاتهامات مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم جثة سائق توكتوك اللواء محمد السيد مباحث القليوبية النيابة العامة

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